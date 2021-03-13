Dağ yolunun yükü azalacak

Girne-Lefkoşa ana yolunun, Girne girişindeki alt-üst geçit ile St. Hilarion kavşağı arasındaki bölümünde yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 Mart 2018’den beri 5 ton ve üzerindeki ağırlıktaki kamyonlara uygulanan geçici yasak, önceki gün itibarıyla kalktı.

Yeni kararın, Girne dağ yolundaki yükün azaltılması amacıyla polisin de görüşüyle alındığı belirtilirken yolun St. Hilarion kavşağı ile Girne katlı kavşak arasındaki bölümünün ağır vasıtalara kapalı olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Karayolları Dairesi, bazı basın yayın organlarındaki haberlerde hatalı bilgi bulunması nedeniyle konuyla ilgili basın açıklaması da yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gelinen bu aşamada bahsi geçen yol çalışmalarının tamamlanmış olmasından dolayı, 11 Mart 2021 tarihinde Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan yeni bildiri ile mevcut yasaklama kaldırılarak eski durumuna getirilmiş ve Girne girişi (katlı kavşak) ile St. Hilarion (Lefkoşa İstikametine doğru) arası, 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların geçişleri yeniden serbest bırakılmıştır.

Karayolları Dairesi’nin son kararı, Girne’den çıkan 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya veya ülkenin doğusundaki diğer merkezlere ulaşım için Çatalköy-Değirmenlik yolunu kullanmaları sonucunda trafik ve yol güvenliğini olumsuz etkilemesi ve bu yoldaki trafik yükünün, Polis Genel Müdürlüğü’nün de tavsiyesiyle, hafifletilmesi amacıyla alınmıştır.

Diğer yandan Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne katlı kavşak arasındaki bölümü, ağır vasıtaların geçişine kapalıdır ve kapalı olmaya devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:48