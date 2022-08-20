Aslan tutuklu yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Derinya bölgesinde bir mandıradan 3 adet keçi çaldıkları esnada fark edilen 17 yaşındaki A.U. (E), Murat Yeni ve Sedat Aslan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan ülkede yasal statüsü bulunmayan Sedat Aslan cezaevine gönderilirken, A.U. ile Murat Yeni teminatla serbest kaldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlıların 11 Ağustos 2022 tarihinde, saat 21.50’de, Ş.A.’ya ait mandıraya giderek, 3 adet keçiyi sirkat edip Van araca koyduklarını söyledi. Polis, bölgedeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine zanlıların keçileri araçtan atarak kaçtıklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların ve olayda kullanılan aracın tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, aracın arka koltuğunda keçi tüyleri bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkede kaçak olarak bulunan Sedat Aslan’ın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, diğer zanlıların ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Sedat Aslan’ın 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlı A.U.’yu 50 bin liralık kefalet senediyle serbest bırakırken, Murat Yeni’nin 2 bin TL nakit teminat ödemesine ve 20 bin TL şahsi kefalet senedi imza edilmesine karar verdi.