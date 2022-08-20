Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 220 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Md Ali Nur Rahman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak zanlı yasal statüsü olmadığı için yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Md Ali Nur Rahman’ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altındaki demir korkulukların arasından şüpheli bir paket aldığına dair ihbar yapıldığını söyledi. Polis, zanlının Göçmenköy’deki ikametgâhına gidildiğini, ekipleri görünce şüpheli bir paketi evden attığının görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu paketin içinde 220 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını kaydetti. Polis, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, uyuşturucunun aranan bir kişi tarafından Güney Kıbrıs’tan ithal edildiğinin belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.