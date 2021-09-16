Güney'deki bu tatbikatlar neyin hazırlığı?

Rum ordusunun son zamanlarda Mısır, İsrail ve Fransa ile gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatların artarak devam etmesi dikkat çekiyor.

Rum Haber Ajansı’na göre; önceki gün Fransız donanmasına ait Aconit ve 460 SAR Hava Filosu’ndan bir helikopterin katılımıyla düzenlenen tatbikat Kıbrıs’ın doğu kıyısında gerçekleşti.

Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmayından yapılan açıklamaya göre; tatbikat Larnaka’nın doğusundaki deniz alanında yapıldı. Bir AW-139 helikopteri Aconit üzerindeki operasyonlara katıldı.

Tatbikatın amacının, ilgili birimlerin harekât hazırlığını ve muharebe kabiliyetini artırmak olduğu belirtilen açıklamada, birlikte işlerliğin güçlendirildiği tatbikatın iki ülkenin silahlı kuvvetlerini sürekli geliştirilen mükemmel ilişkilerinin akılcı biçimde ispatlandığı ifade edildi.

Tatbikatın, Milli Muhafız Ordusu’nun katıldığı geniş çaplı işbirliği planlarını yansıttığı, Doğu Akdeniz bölgesinde ve ötesinde güvenlik ve istikrar duygusunun artmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Kıbrıs’taki Fransız Büyükelçiliği de, tatbikatı Twitter’e gönderdiği bir e-posta ile duyurdu, ortak tatbikatın önceki gün Fransa Donanması ve Kıbrıs Hava Gücü arasında yer aldığını bildirdi.

Mısır’la tatbikat ormanlık arazide

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Mısır komandolarıyla birlikte düzenlediği ortak tatbikat ise dün Lefkoşa’nın güneyindeki ormanlık arazide gerçekleşti.

“Ptolemaios 2021” adını taşıyan tatbikatın 2 hafta devam edeceği, her iki orduda askeri operasyon kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Mısır ve Rum komandolarının ‘ortak hareket’ konusunda çok büyük bir başarı gösterdiği kaydedildi.

Haber, Cyprus Mail gazetesinin internet sitesinde de geniş bir şekilde yer aldı. Rum Haber Ajansı da tatbikattan fotoğraf servis etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021, 10:42