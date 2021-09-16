Dolara dikkat

Suna ERDEN

Girne’de 2 bin 100 dolar tutarında sahte parayı tedavüle sürdükleri tespit edilen Nijeryalı Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim tutuklandı. İki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu madde de bulundu. Piyasaya sürülen sahte 2 bin 100 dolar bulunurken, 3 bin dolar daha arandığı açıklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 14-15 Eylül tarihlerinde 50’lik banknotlardan oluşan 60 adet sahte 50 dolarları karşılığında Türk parası almak üzere bir arkadaşlarına vererek, tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, tedavüle sürülen sahte 2 bin 100 doların emare alındığını ancak 3 bin dolar daha sahte paranın arandığını açıkladı.

Zanlıları gözaltına aldıktan sonra kaldıkları evde arama yaptıklarını belirten polis, Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında bir gram, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi.

Polis, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, duruşmada söz alan zanlı Onyekachi Eckson Ugwoke, “ Bir arkadaşım bu paraları bana gönderdi. Polise bildirmem lazımdı ama yapmadım. Keşke polise söyleseydim” dedi.

Polis uyardı

Bu arada Polis Basın Subaylığı, Girne’de piyasaya sürülen sahte dolarlarla ilgili vatandaşı uyardı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 50’lik ABD doları döviz cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Polis, aynı zamanda şüpheli görülen şahısların en yakın polis karakoluna bildirilmesi talebinde bulundu.