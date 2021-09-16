Güzel haber

Doğumundan 2 ay sonra SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konan ve makinelere bağlı şekilde yaşamını sürdüren 9 aylık Asya Polatlı’nın tedavisi için hükümet kolları sıvadı.

Bakanlar Kurulu, SMA Tip 1 hastası olan 9 aylık Asya bebeğin Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi.

Geçtiğimiz ay Türkiye’ye gönderilen ve Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırılan Asya bebeğin ücretsiz tedavi edilmesi bekleniyordu.

Ancak bebeğin kas erimesini durduracak Spinzara (Nusinersen) ilacı 4 hafta geçmesine rağmen verilemedi.

TC- KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca tedavisinin ilk aşaması ücretsiz yapılması beklenen Asya bebeğin Türkiye vatandaşı olmamasından dolayı tedavisine başlanmadığı savunulurken, Bakanlar Kurulu dün güzel bir haber verdi.

Kurul, Asya bebeğin Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre; SMA hastası Asya Polatlı isimli bebeğin tedavisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması”nın 9’uncu maddesi uyarınca tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen hastanın “Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masrafları” karşılanacak.

Kampanya sürüyor

Öte yandan Asya bebek için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Asya bebek için yardım hesapları şunlar:

Türkiye İş Bankası TL Hesap Adı: Asya Polatlı Hesap No / IBAN: 6804-0147569 TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69 Şube Adı: Gönyeli / K.K.T.C Türkiye İş Bankası STG Hesap Adı: Asya Polatlı Swiftcode - ISBKTRISXXX Hesap No / IBAN: 6804 - 0177623 TR13 0006 4000 0026 8040 1776 23 Şube adı: Gönyeli / K.K.T.C Ayrıca Asya yazıp 6474 SMS atarak 20TL bağış yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021, 10:46