Adanın kuzeyinde aşılanan ve yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği'nde geçerli dijital aşı kartı alabilmeleri amacıyla oluşturulan sisteme başvuru hakkı 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İşlemler https://edvc.moh.gov.cy/ elektronik adresinden yapılabilecek.
Güney Kıbrıs tarafından kurulan sistem, en son, 16 Eylül'e kadar yurt dışına gidecek kişilerden başvuru kabul ediyordu. İlerleyen dönemde yeni bir uygulamanın devreye alınması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası" uygulamasına Kıbrıslı Türklerin de dahil olması yönünde İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi'nde uzlaşıya varılamamıştı.
"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası"na Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına ait 'aşı dataları' kuzeyden istenmiş, ancak, Kıbrıslı Türk makamların bu verilerin paylaşımını reddedildiği iddia edilmişti.
Söz konusu teklifte, Avrupa Birliği'nde onaylı aşılar yanında, Sinovac aşısı da dataya işlenecek, ancak, gidilecek ülkenin kendi kurallarına göre işleme tabi olacaktı.
Kıbrıslı Türk makamlar ise bu süreçte "Ada Pass" uygulamasının kabulü yönünde teklifte bulunmuştu.
Son tarih 30 Eylül
Kıbrıslı Türkler için Safe Pass’e başvuru süresi uzatıldı
Adanın kuzeyinde aşılanan ve yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği'nde geçerli dijital aşı kartı alabilmeleri amacıyla oluşturulan sisteme başvuru hakkı 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İşlemler https://edvc.moh.gov.cy/ elektronik adresinden yapılabilecek.
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YORUMLAR
Kıbrıslı Türkler için demişsiniz ama sitede Kıbrıs Rum yönetiminin (Republic of Cyrpus, yani Güney Kıbrısın) kimlik kartı numarası soruluyor. Yani eğer Rum kimliğiniz yoksa başvuramıyorsunuz anlaşılan. KKTC li vatandaşlar için başvuru nasıl olacak ? Verdiğiniz link KKTC kimlik numarasını değil Kıbrıs Cumhuriyetinin (Rum yönetiminin, Republic of Cyprus) kimlik numarasını soruyor. Rum kimliği olmayan KKTC vatandaşları ne yapmalı?