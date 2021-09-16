Suçlamaları kabul etmedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen olayda eski sözlüsü M.F.’yle (K-28) meyhanede karşılaşan Mustafa Coşkun Kuruçeşme’nin gözü döndü.

İddialara göre zanlı meyhanenin önünde eski sözlüsü M.F.’ye hakaret etti, sırtına tekme attı, saçlarından çekerek başına yumruk vurdu. M.F.’nin aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ancak hızını alamayan zanlının yumruk atıp aracın ön camını kırdığı belirtildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Eylül 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan bir meyhanenin önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının meyhane önünde eski sözlüsüyle tartıştığını, bu esnada yüksek sesle bağırarak hakaret ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının daha sonra eski sözlüsünün sırtına tekme attığını, saçlarını çektiğini ve başına yumruk vurduğunu açıkladı.

Polis memuru, M.F.’nin aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını, zanlının bu esnada da yumruk vurarak aracın ön camını kırdığını ifade etti.

Zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını belirten polis, izahat istendiğinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

