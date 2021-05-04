AstraZeneca aşısı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin birinci doz Astra Zeneca aşısını randevusuz olarak yaptırabileceğini, diğer Covid-19 aşılarının ise randevulu olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:



4 Mayıs Salı 2021 tarihinden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesinde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi'nde ise hafta içi her gün 08.30 - 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yaptırabilirler.Diğer aşılar randevulu olarak devam edecektir.