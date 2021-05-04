Kuzeyde 42, güneyde 481 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 42, Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 7 can kaybı oldu; 481 kişinin testi pozitif çıktı.

KKTC’de son 24 saatte 9 bin 766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 2 kişi hava yolu ile gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 18 kişi Lefkoşa, 8’i Gazimağusa, 2’si Girne bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Çağlayan-2, Göçmenköy-2, Gönyeli-3, Sanayi Bölgesi-1, Ortaköy-1,Haspolat-1,Surlariçi-2, Dumlupınar-1, K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2.

Girne: Girne Boğaz-1, Zeytinlik-1

Gazimağusa Merkez-1, Sanayi-1, Yeniboğaziçi-1, Baykal-2, Alaniçi-1,Salamis Yolu-1, Yenişehir-1.

5’İ yoğun bakımda 604 kişinin tedavisi sürüyor



KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 1 milyon 8 bin 82’ye, vaka sayısı 6 bin 403’e ulaşırken, 5 bin 767 kişi de iyileşip taburcu edildi.Tedavisi halen devam eden 5’i yoğun bakım servisinde, 74’ü Pandemi Merkezi’nde ve 502’si de pandemi otellerinde olmak üzere 604 kişi var. 23 kişinin tetkikleri sürüyor.Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı 32.Elektronik bileklik uygulaması “Güvende Kal”la ilgili güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 80 bileklik daha takıldı ve 246 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı 1089’a yükseldi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19’dan 7 can kaybı oldu; 481 kişinin testi pozitif çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dün 32 bin 399 test yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin 52, 73, 82, 82, 85, 95 ve 97 yaşlarında 5 kadın ve 2 erkek hasta olduğu açıklandı. Ölenlerden 73 ve 52 yaşındakilerin erkek olduğu da kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerle birlikte toplam ölü sayısı 321’e, vaka sayısı ise 66 bin 911’e yükseldi.

Hastanelerde tedavisi devam eden 276 hastadan 66’sının durumunun kritik olduğu belirtildi.