Eskiye dönüş

Ömer KADİROĞLU

Ağır borç altında bulunan Elektrik Kurumu’nun dünden itibaren yürürlüğe koyduğu zamlı tarife vatandaşlardan sert tepki gördü. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yüzde 300’e varan oranlarda zam uygulaması yüzünden gazlı lambaya dönüş yapacaklarını söyledi.

Akaryakıt ve elektriğe yapılan zamların enflasyonu körükleyeceğini, alım gücünün daha da azalacağını belirten vatandaşlar, Elektrik Kurumu’nun bugünkü yapısıyla düzlüğe çıkılamayacağını kaydetti.

Ne dediler?

Nejmi Ergene

“Elektrik faturam otomatik ödemede olduğu için kadar fatura geldiğini bilmiyorum. Çoğunlukla yurt dışında kalıyorum ancak elektriğe yapılan artış birçok vatandaşı zorlayacaktır. Ben adaya iki ay önce geldim ve iki ayda temel ihtiyaçlarda çok ciddi bir şekilde artış olduğunu gözlemledim. Böylesi bir zamanda elektriğe yapılan artış kesinlikle doğru değildir. Halk geçinmekte zorluk yaşarken bir de kabarık elektrik faturaları gelince bu vatandaş ne yapacak? Bu elektrik zammı halkı çok daha fazla zora sokacaktır.”

Özkay Ertayfur

“Elektrik faturam 300-400 civarı geliyordu. Herhalde bundan sonra 700-800 civarı ödeyeceğiz. Böyle giderse eski gaz lambalarına geri döneceğiz. Çamaşır makinası, buzluk, su ısıtmak için ve ısınmak için elektriği kullanıyoruz. İnsanların alım gücü zaten düştü ve geçinmekte zorluk yaşanıyor. Dar boğazdan geçilen bu zamanda elektriğe böyle bir zam kabul edilemez. Asgari ücret yükseldi diyorlar ancak yapılan zamlarla bu artış eridi bitti. Bir dükkân sahibi bugün 5 bin lira elektrik öderken, 10 bin lira ödeyecek. Lambaya püf diyeceğiz.”

Salman Sımsık

“Ayda 300-350 civarı elektrik faturası ödüyordum. Kendim dâhil bu zamlar müstahakkımızdır. Kimse sesini çıkarmıyor. Evde buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon kullanıyorum ve böyle bir fatura ödüyorum. Böylesi bir zamanda geçinmekte zorlanırken akaryakıt sonrasında elektriğe de zam yapılması biz halkı perişan eder. Temel ihtiyaç ürünleri aldı başını gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Çocuklarımızla ailemizle hiç bir şey yapamaz olduk. Bize bunları reva görenleri Allah’a havale ediyorum. Bunu yapanlar utansın.”

Mustafa Erişen

“Ayda 600 TL civarında elektrik faturası ödüyorum. Buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi eşyalarımızı elektrikle çalıştırıyoruz. Isınma işini odun sobasıyla yapıyorduk ancak odunum bitince bir süredir klima kullanmak zorunda kaldım. Elektriğe zam geldi ve ne olacağını bilemiyorum. Mecburen ödeyeceğiz ancak başka yerlerden yine kısıp aile bütçemizi ona göre hazırlıyoruz. Herkes için zor ve Allah herkesin yardımcısı olsun”

Yaşar Özberkcan

“Ayda 850-900 TL arası elektrik faturası ödüyordum ve şimdi bu zamdan sonra ne kadar olacak bilemiyorum. Herhalde iki katı ödeyeceğiz. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinası gibi elektrikli eşyalar kullanıyoruz. Isınmak için gazlı soba evimizin sıcak su ihtiyacını da güneş paneli ile sağlıyoruz. Evet, bütün dünyada bir kriz yaşanıyor ancak kendini göstere göstere gelen krize karşı yetkililer hiçbir önlem almadı. Bu artışlar aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor ve ciddi bir denetim yapılmasını istiyoruz.”

Azer Özkan

“Ayda 200 TL civarında elektrik faturası ödüyorum. Şimdi elektriğe bir zam uygulandı. Çok gecikmiş bir düzenlemenin acısını halka çektiriyorlar. Şimdiye kadar güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yapmak isteyenlere şahit oldum ancak bu yatırımcılara fırsat vermediler. Bizde maalesef bir kurumun yaşamasını esas alan zihniyet vardır. Ülkenin tümünü sadece bir kurum için harcayabilecek düşünce hakim…Farkında olmadan yaptıkları ile hem topluma hem de aslında Elektrik Kurumuna zarar veriyorlar. Buradaki bozuk yapı nedeniyle ülke düzelmiyor. Yanlış olanın artık görülmesi, ülkeyi sömürenlere artık dokunmaları gerekiyor.”

Celal Yaba

“Yaz aylarında bin 100, bin 200, kış aylarında ise 600 TL civarında fatura ödüyordum. Derin dondurucu, buzdolabı, televizyon gibi elektrikli eşyalar dışında su ısıtmak veya ısınmak için elektrik kullanmıyorum. Yeni zam yürürlüğe girdi ancak böylesi bir zamanda yapılan artış halka karşı affedilmeyecek bir yanlıştır. Borçlarımız var, temel ihtiyaçların fiyatları aldı başını gidiyor, cebimde reçetelerim var ilaçlarımı almam lazım ancak alamıyorum. Bu konuda yetkililerden önlem zamlara karşı da zamanında önlem almalarını bekliyoruz.”

