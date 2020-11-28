Ödemede zorlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ver Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Fahd Olanrejawu Lean hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kemal Onbaşı, 23 Kasım 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve kaldığı eve baskın düzenlediklerini söyledi.

Onbaşı, zanlının üzerinde yapılan arama sonucunda bir gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti. Polis, tutuklanan ve 3 gündür hücrede tutulan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.