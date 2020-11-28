Suçları çok ağır

Suna ERDEN

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de gerçekleştirilen Pençe Operasyonunda ele geçirilen 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda tutuklanan Kamerun uyruklu Samuel Nkongho Tanyi, Kima Tabong Taken, Godlove Agbor Baiye Ako, Cynthia Orock Nkongho, Luduin Che Mankah ve Joseph Etta Mbi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında aldıkları ihbarda Gemikonağı’ndan Girne’ye bir taksiyle şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyi’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Polis, paketlerin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini, Tanyi'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan Tanyi'nin ifadesinde uyuşturucu maddenin Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako tarafından Gemikonağı’nda ticari taksiye teslim edildiğine dair bilgi verdiğini söyledi.

Polis, Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako’nun aynı gece Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, Taken ve Ako’nun ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cynthia Orock Nkongho'nun ikametgâhından aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru Duman, Nkongho'nun da yakalandığını, evinde yapılan aramada 17 paket halinde

10 kilo, 16 paket halinde 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, Nkongho'nun ise ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım tarihinde Joseph Etta Mbi’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı. Polis, Joseph Etta Mbi’nin de tutuklandığını mahkemeye söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen madde miktarının külliyatlı olduğunu belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme zanlıları 3 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.