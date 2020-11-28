Karar onandı

Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edilen iş insanı Bulut Akacan’ın karara ilişkin itirazı görüşüldü.

Yüksek Mahkeme, Akacan’ın cezasının indirilmesi talebini reddederek, alt mahkemenin kararını onadı. İstinaf, Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyet kararının da ceza kararının da hatalı olmadığına karar verdi.

Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun 11 Kasım 2019 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunmuştu. Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edilmişti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, olgular ve kamera hayıtlarının titizlikle incelendiğini belirterek, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapmıştı.