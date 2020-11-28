Tümü cezaevinde

Lefkoşa’da 22 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan Mehmet Arif Bozkurt, Özcan Demirkısan ve Delil Karadeniz hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda yargılanan sanıklardan Mehmet Arif Bozkurt 15 ay, Özcan Demirkısan ve Delil Karadeniz 4’er yıl hapis cezası aldı.

Kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğünü de söyledi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 50 adet MDMA tasarruf eden zanlılar Mehmet Arif Bozkurt’a 15 ay, Özcan Demirkısan ve Delil Karadeniz’e 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.