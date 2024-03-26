Farklı görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı’na katılan milletvekili heyeti yurda döndü.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre heyet üyeleri, Genel Kurul Toplantısı ve yapılan temasları değerlendirdi.

Heyet Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı değerlendirmede, 140 ülkeden 500'e yakın milletvekilinin katılımıyla Cenevre'de yapılan Parlamentolar Arası Birlik Toplantısının, Kıbrıs meselesini masaya yatırmak ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunmak adına “önemli” bir toplantı olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumlar ile birlikte katıldıkları toplantının, liderler düzeyinden sonraki “en önemli” toplantı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, davet edilme sebeplerinin Kıbrıslı Rum milletvekilleri ile Kıbrıs meselesini ele almak olduğunu söyledi.

Toplantıyı yöneten İsviçreli milletvekillerinin; olağanüstü durumlarda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum milletvekillerinin daha sık bir araya gelerek daha fazla çalışmasını önerdiğini belirten Hasipoğlu, Türk tarafı olarak bu öneriye sıcak baktıklarını söyledi.

Ancak, moderatörlerin önerisinin Kıbrıslı Rum milletvekilleri tarafından reddedildiğini belirten Hasipoğlu, “Burada bir kez daha gördük ki, Kıbrıs konusu bir statü meselesidir. Kıbrıslı Rum vekiller bizi eşit bir statüde görmüyorlar, bizi azınlık olarak görüyorlar. Biz bu tavırlarını yadırgadık. Bu tavırları, bizim ortaya koyduğumuz pozisyonun ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolara karşı mücadeleye ve çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Akansoy: Başarılı bir ziyaret programı oldu

CTP Milletvekili Asım Akansoy da değerlendirmesinde, iki gün boyunca diğer ülke heyetleriyle “verimli” ve “başarılı” temaslar yaptıklarını belirtti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partileri arasında yapılan toplantıya da değinen Akansoy, BM Genel Sekterinin Kişisel Temsilcisinin temasları ile başlayan yeni çözüm sürecinin, siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Kıbrıs konusunda çözüm ekseninin BM parametreleri üzerinden kurulması gerektiğini” vurgulayan Akansoy, bunun güvenlik içerisinde ve işlevsel şekilde sağlanmasının önemine değindi.

Cenevre'deki toplantıda Kıbrıslı Türklerin genel anlamda Kıbrıs konusu üzerinde durduğunu belirten Akansoy, Dünya Parlamentolarından gelen ülkelerin gündemlerinde yer alan küresel ısınma, çevre, gençlik ve kadın gibi önemli konuların da gündemlerine alınması için Cumhuriyet Meclisinde bir birim oluşturulması gerektiğini de kaydetti.

Akpınar: Kıbrıslı Rumların tavrı hayal kırıklığı yarattı

DP Milletvekili Serhat Akpınar da ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin geçen yıldan itibaren ortaya koydukları önerilerin bu yıl kabul görmesini beklediklerini ifade ederek, Kıbrıs Rum siyasi parti temsilcilerinin söz konusu önerileri reddetmesini “hayal kırıklığı” olarak niteledi.

Kıbrıslı Rumlar ile yapılan toplantıyı yöneten Almanya ve İsviçreli yetkililerin Kıbrıslı Türklerin savundukları sürece destek verdiğini belirten Akpınar, “Önerilerimizin bir sonraki dönem için değerlendirileceğine inanıyorum. Kıbrıslı Rum vekillerin, çözümsel süreçle ilgili herhangi bir başlıkta konuşmak istememeleri, Rum Yönetimi'nin arzu ettiğimiz yakınlaşmadan çok daha uzakta olduğunu bizlere göstermiştir" ifadelerini kullandı.