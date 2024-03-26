Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde ev arkadaşı olarak yanına aldığı 23 yaşındaki Ç.T.’ye (K) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen B.E.(E-22) şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde ve mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, “evime aldım, kira isteyince tartıştık, gitti. Sonra beni şikayet etti” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 21 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutarak, yatağın üzerine bastırdığını, bağırmaması için elleriyle ağzını kapattığını, giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışıp göğüslerini ellediğini, dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının o esnada cinsel organını çıkartıp eşofman üzerinden genç kadına sürterek, cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Polis, Ç.T.’nin kıyafetlerini çıkarmaya çalışan zanlının cinsel organına tekme atarak, üzerinden uzaklaştırdığını ifade etti.

Yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün kalmakta olduğu evde tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evde yapılan aramada zanlının olay esnasında giydiği eşofman altı ile atletin odasında tespit edilerek DNA araştırması yapılmak üzere emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı ve Ç.T.’den DNA incelemesi için kan ve tükürük swapları alındığını kaydetti.

Polis, zanlının sözlü beyanında internette ev arkadaşı aradığını, Ç.T. ile orada tanıştıklarını ev kirası için para istediğini fakat para vermek istemediği için evden çıkmasını söylediğini onun da kabul edip “beni bırak o zaman” dediğini ve kendisini araba ile bıraktığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaparak, tutuklu yargı talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Polisin ardından söz alan zanlı ise cinsel saldırı iddialarının doğru olmadığını öne sürerek, “Ev arkadaşı olarak aldım. 5 bin TL verecekti ama vermedi. Üstelik onu birçok kez işe ve okula bıraktım. Bir haftada bin 500 TL benzin parası harcadım. Kira vermek istemedi ve evden çıkacağını söyledi. Ben de istediği yere bıraktım” dedi.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.