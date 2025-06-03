Ekonomik kayıplara yol açıyor

Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi tarafından son iki haftadır yürütülen koruyucu aşılama, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik uygulamalarına rağmen Koyun-Keçi Çiçeği hastalığının yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada; hastalığın ilk olarak ortaya çıktığı Değirmenlik köyü çevresindeki Cihangir, Balıkesir, Yeniceköy, Kalavaç, Düzova ve Meriç köylerinde de görüldüğü belirtildi.

Ekonomik kayıplara yol açan hastalıkla ilgili olarak işletme sahipleri, çalışanlar ve serbest veteriner hekimlerin, Hayvan Sağlığı Yasası gereği şüphe ve tespitlerini en yakın Kaza Veteriner Dairesine zaman kaybetmeden bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

Hayvan hareketlerinin Veteriner Dairesinden izin alınmadan yapılmaması gerektiği belirtilirken, izinsiz hayvan hareketi yapanlara karantina tedbiri, sağlık taraması ve idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Veteriner Hekimler Birliği, tüm hayvan üreticilerinin koruyucu aşılama faaliyetleri ve biyogüvenlik önlemlerine eksiksiz uyması gerektiğini, aksi takdirde hastalığın daha geniş alanlara yayılabileceğini kaydetti.

Hastalığın tespit edildiği köylerde uygulanan karantina kapsamında, sağlıklı işletmelerden mezbahalara hayvan satışı Veteriner Dairesinden izinle yapılabilirken, aşı uygulamasından sonraki 7 gün boyunca hiçbir hayvanın işletme dışına çıkarılmaması gerektiği bildirildi.

Birlik, Koyun-Keçi Çiçeği hastalığının insanlara bulaşmadığını, zoonoz olmadığını belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halkın Veteriner Dairesinden ruhsatlı mezbahalardan temin edilen et ve süt ürünlerini güvenle tüketebileceğini açıkladı.

