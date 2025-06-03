Berova gerekçelerini anlattı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yasama gündemiyle toplandı.

Genel kurulun gündeminde 7 yasa tasarısı vardı. Ancak toplantının ilk dakikalarından itibaren ele alınan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla ilgili tartışmalar saatlerce sürünce diğer tasalarılar görüşülemedi. Genel kurulda 11.30’da başlayan toplantı saat 21.00’e kadar sürdü. Nisap sağlanamayınca ara verildi. Toplantı 3 saat sonra 23.00 sıralarında yeniden başladı. Toplantıda CTP milletvekilleri Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısını eleştirirken, Maliye Bakanı Özdemir Berova gerekçelerini açıkladı.

Muhalefet eleştirdi

Tasarı üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Değişiklik üzerine yapılan tartışmaların dikkate alınmadığını söyleyen Toros, gerek kumarhaneler gerek bireylere yansıyacak birçok sakıncanın hala tasarıda yer aldığını ifade etti.

Casinolu otellerin turizm sektöründe süreklilik, yerli üretim ve ticarete talep, istihdam ve vergi gelirlerinde artış yarattığını dile getiren Toros, casino izinlerinin artırılmasının hem rekabet edebilirlik hem de denetim açısından sıkıntılar içerdiğini söyledi.

Toros, tasarının komiteye geri çekilmesi ve yeniden ele alınmasını talep etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de tasarı üzerine söz aldı.

Yasa tasarısının Meclis'e gelmeden önce komitelerde ciddi şekilde tartışıldığını, kamuoyundan da yoğun tepkiler alındığını belirten Şahiner, yasa değişikliğiyle birlikte kontrollü büyüme anlayışının da sona ereceğini dile getirdi.

Yasa değişikliğinin yalnızca casino sayısını artırmadığını, aynı zamanda sektörün kamuya sağladığı katkıyı da azalttığını söyleyen Şahiner tasarının suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili de sıkıntılar içerdiğini belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de casino işletmeciliğinin belirli kuralları olması gerektiğini belirten İncirli, okullara 100 metre mesafeye kadar casino açılmasına olanak tanınmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, yasa tasarısına ilişkin olarak rakamlarla bir kıyas çalışması yaptığını belirtti.

Özuslu, casinoların bazı ekonomik katkıları olabileceğini, ancak olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

Bakan Berova cevap verdi

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova söz aldı. Berova, casinoların ülkede 30 yıldır var olduğunu kaydederek, bu süre içerisinde tecrübelerin elde edildiğini ve bu tecrübelere göre hareket edildiğini belirtti.

Bir otelin casino yapacak duruma gelmesi ve izne başvurması için öncesinde 200 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerektiğini belirten Berova, turistik tesislerin izin alması için 9 ay içerisinde inşaata başlama zorunluluğu ve 5 yılın sonunda son onayın alması yönünde düzenlemeler getirildiğine dikkat çekti.

Berova, başvuru yapacak olanların, ruhsat harcını tam olarak ödenmesi gerektiği şartının da getirildiğini kaydetti.

Casinoların ana müşteri portföyünün turistler olduğunu söyleyen Berova, bu yatırımların KKTC piyasası için yapılmadığını ifade etti.

Vatandaşların 50 euro ödeme karşılığında mahkemeye çıkmaması düzenlemesine yönelik eleştirilere değinen Berova, bugüne kadar bu olayların mahkemeye taşınmasının uygulamada engelleyici bir tedbir olmadığı, aksine iş yükünü artırdığı gözlemlerinin yapıldığını belirtti.

Berova, yüz metre sınırlandırmasına yönelik tartışmalara da cevap vererek, zaman içerisinde yeni açılan okullardan kaynaklı, eğitim kurumlarının turistik yerlere yakınlaştığını, buna rağmen, üniversitelerinden çıkan öğrencilerin, yakınlık nedeniyle bir kumarhaneye girdiği yönünde bir bilgiye ulaşılmadığını ifade etti.

Geç saatlere kadar sürdü

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na nisap olmaması nedeniyle 10 dakika ara verildi.

Milletvekillerinin konuşmaların ardından, rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ancak nisap olmadığından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçilemedi. Verilen ara 10 dakikadan 3 saate çıktı. Meclis 3 saatlik aranın ardından yeniden toplandı. Toplantı geç saatlere kadar sürdü.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025, 09:43