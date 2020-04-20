Hayat durdu

Onur ULAĞ

Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs da Coronavirüs nedeniyle tarihi bir ilkleri yaşıyor.

Nisan ayı sonlarına yaklaşılırken son iki gündür bahar yüzünü gösterdi ancak virüs nedeniyle başkent Lefkoşa’nın en kalabalık yerleri tarihi sessizliğe gömüldü.

Gerek güneyden, gerek yurt dışından gelen turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Arasta Çarşısı, bahar havası olmasına rağmen dün bomboştu. Özellikle hafta sonu insan akınına uğrayan çarşı ve güney ile kuzey arasında geçişlerin sık olduğu Lokmacı kapısı ıssız kaldı.

Arasta bölgesinin yanı sıra şık mekânları ile uğrak yerlerinden biri olan Dereboyu’nda da sessizlik hâkimdi. Salgından önce bahar aylarında cıvıl cıvıl olan yerler belirsiz bir ıssızlığa büründü.