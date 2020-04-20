Onur ULAĞ

Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan yasaklara uymayan bin 469 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; son 28 günde tutuklanan bin 469 kişiden 9’unun karantina kurallarına uymadığı, 42’sinin kapalı olması gerekirken işyerini açtığı, bin 418’inin de kısmı ve tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi. Yasakları delenlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise 412 kişi ile Girne ilk sırada yer aldı.380 kişi ile Lefkoşa ikinci, 342 ile Gazimağusa üçüncü,169 kişi ile İskele dördüncü, 159 kişi ile Güzelyurt son sırada yer aldı.

Kısmı ve tam sokağa çıkma yasağını delen, karantina kurallarına aykırı davranan ve kapalı olması gerekirken işyerlerini açan bin 469 kişiye hem para cezası yazıldı hem de haklarında dava dosyası hazırlandı.