Gizemli telefon bulunamıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanının merdiven boşluğundaki Nijerya ve Gana uyruklu kiracıların valizlerini ve eşyalarını ateşe vererek, yangın çıkmasına, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan Sakher Mansour Abdul Elmughrabi, İlyas El-Ghazali ve binanın sahibi Mustafa Tutar dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Fas uyruklu Ghazali, Ürdünlü Elmughrabi ve Tutar hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verildi. Duruşmada olaydan önce Tutar ile Elmughrabi ve arasında yarım saatlik görüşme yapıldığının belirlendiği açıklandı.

Ayrıca zanlı Tutar’ın apartmanında yaşayan Afrikalıların çıkmasını istediği, aralarında husumet olduğu açıklandı.

Tutar’ın olaydan önce zanlı Elmughrabi ile görüşme yaptığı telefonu gizlediği açıklandı.

Olgular aktarıldı

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabi ve İlyar El-Ghazalıi’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanının girişindeki eşyaların üzerine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı saf alkol dökerek, kundakladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı.

Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Elmughrabi ve Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, olayda yaralanan Adjabeng’in henüz ifadesini alamadıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplan 15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, son 7 günde 22 ifade aldıklarını kaydetti.

Polis, zanlı Tutar’ın apartmanında kalan Afrikalılarla husumeti olduğunu, öğrencilere birçok kez apartmandan çıkmalarını söylediğini aktardı.

Kayıp telefon çok önemli

Polis, zanlı Tutar’ın kendilerine 2 adet telefon verdiğini ancak zanlı Sakher ile konuşma yaptığı telefonu gizlediğini açıkladı.

Polis, gizlenen telefonunun soruşturma açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Polis, olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan kamera kayıt cihazının üzerinde yapılan incelemede Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ‘ye ait parmak izi tespit ettiklerini belirtti.

Polis, bulunan kamera cihazının büyük bir kısmının çözüldüğünü, zanlılarla ilgili bulgular elde edildiğini söyledi. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ,Illias El-Ghazalı’nin olayın yaşandığı apartmanda defalarca girip çıktığına dair tespitlerde de bulunduklarını belirtti.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’nin evinde arama yapıldığını, yanan binada tespit edilen terlik izi ile zanlının evinden alınan terlik iziyle örtüştüğünü kaydetti.

Telefonun bloke olmasını sağladı

Polis, zanlı Elmughrabı’nin polise verdiği iPhone marka telefonun şifresini birkaç kez yanlış söyleyerek, telefonunun bloke olmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının olayda kullandığı eldiveni de başka bir eve sakladığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının pasaportunun işvereninde olduğunu söylediğini ancak kamera görüntülerinde elinde çanta ile apartmandan çıkarken görüldüğünü, çantanın bulunduğunu, pasaportun ise çantada tespit edildiğini söyledi.

Polisi yanıltmaya çalıştı

Polis, Illias El-Ghazalı’nin ise ilk andan beri polise yardımcı olduğunu aktardı. Polis, Tutar’ın da ilk günden beri polisi yanıltmaya çalıştığını, yanlış telefon verdiğini söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.