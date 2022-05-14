Neler oluyor

Suna ERDEN

Rutin kontroller kapsamında Lefkoşa-Girne denetim yapan polis ekipleri olaylı ve tehlikeli bir gece yaşadı. “Dur” ihtarına uymayan şüpheli aracın peşine düşen iki polise ateş açıldı. Polisler; silahlı saldırıdan şans eseri kurtulurken, Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz yakalandı. Olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı, saldırı silahının kayıp olduğu açıklandı.

Yakalanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylar aktarıldı. Aktarılan bilgilere göre; polis ekipleri, önceki gece saat 22.30 sıralarında rutin kontroller kapsamında Lefkoşa’ya doğru seyreden FM 849 plakalı Van araca ‘dur’ ihtarı yaptı.

Polisin dur işaretine uymayan araç sürücüsü, Boğaz bölgesinden Dikmen’e doğru gitmeye başladı.

İki kişilik polis ekibi, durumdan şüphelenerek kaçan aracın peşinde düştü.

Araçta bulunan şahıslar, Dikmen’den Taşkent’e giden yolda kendilerini takip eden polisleri atlatmaya çalıştı.

3 el ateş edildi

Van aracın arka camını kıran şahıslar, polis aracının uzaklaşması için testere, kriko, cam şişe fırlattı. Zanlılar polisin takibi bırakmadığını görünce bu kez silaha sarıldı.

Polis ekibinin aracına 3 el ateş eden zanlılar, izlerini kaybettirmek için Taşkent’te ormanlık alana girdi.

Karanlık ormanda aracı park eden zanlılar koşarak kaçmaya çalıştı.

Dört kişi oldukları belirlenen zanlılardan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz yakalanırken, iki kişi kaçmayı başardı.

Katle teşebbüs ettiler

Haklarında ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı anlatan polis, ormanlık alanda kaçmaya çalışan zanlılardan Fırat Tuğalp’ın makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.

Polis, araçta bulunan 2 kişinin ise kaçmayı başardığını söyledi.

Yakalanan zanlılardan Mavizdeniz’in uyuşturucu suçlarından askıda davası olduğunu belirten polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

Polis, silahın henüz bulunmadığını, gece olmasından dolayı olay yerinde detaylı inceleme yapılamadığını, araştırmalarının gündüz saatlerinde süreceğini belirtti.

Polis, kaçmayı başaran şahısların, silahın arandığını ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.