Memleketin haline bak

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Başkent Lefkoşa’da kontrol edilen 511 araçtan 423’ünün sürücüsüne ceza yazıldı, 43 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 21.00 - 01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Lefkoşa’da kontrol edilen eğlence mekânları, gece kulüpleri ile kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 511 araç sürücüsünden 423’nün suç işlediği tespit edildi. Çeşitli suçlardan dolayı da 43 araç trafikten men edildi.

6 kaçak yakalandı

Gazimağusa’da kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri, restoranlar ile marketlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, bahis evlerinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 650 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

29 araca men cezası

Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 952 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 29 araç trafikten men edildi.

228 araç kontrol edildi

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 228 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi ve bir araç sürücüsü tutuklandı. Ayrıca, operasyon kapsamında kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, tasarruflarında kanunsuz olarak tecavüzi alet ve kama bulunduran iki kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

73 kişiye yasal işlem

İskele’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 245 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.