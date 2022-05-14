Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Laguna Limanı’nda Avrupa Birliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimde denize lağım suyu akıtıldığı tespit edildi. Denizde tespit edilen kirlilik balıkçılık sektörüne darbe vurdu. AB uzmanları, denizdeki kirlilik nedeniyle Gazimağusa Limanı’ndan Güney Kıbrıs’a balık satışını durdurdu.

Ayrıca kirlilik nedeniyle 30 teknenin izinleri iptal edildi.

Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan bölge sakinleri Gazimağusa Belediyesi’ni suçlayarak, atık su arıtma tesisinin bozuk olduğunu, tamiratının yapılmadığını iddia etti.

Diyalog’a bilgi veren Gazimağusa Belediyesi yetkilileri ise sorunun sadece arıtma tesisinden kaynaklanmadığını söyledi. Yetkililer, projenin diğer unsurlarından dolayı da sorun yaşandığını belirtti.

Balıkçılar öfkeli

Gazimağusa bölgesinde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar kötü bir sürprizle karşılaştı. AB uzmanlarının Laguna Limanı’na lağım suyu akıtıldığını tespit etmesi üzerine Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca güneye balık satışı durduruldu. Yaşanan durumdan Gazimağusa Belediyesi’ni sorumlu tutan balıkçılar, uzun süredir arızalı olan atık su arıtma tesisinin onarılmadığını savundu. Geçimlerinin önemli bir kısmını güneye balık satarak elde ettiklerini belirten balıkçılar, “Yazıklar olsun, bir arıtma tesisinin tadilati bu kadar mı zor, bizi ekmeğimizden ettiler” şeklinde konuştu.

Sorun sadece arıtma da değil

Gazimağusa Belediyesi yetkilileri ise durumun oldukça karışık olduğunu ifade ederek, sorunun sadece atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığını söyledi. Yetkililer, projeyle ilgili bazı sorunlar nedeniyle ortaya bu tablonun çıktığını savundu.