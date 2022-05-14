Fotoğrafını da çekmiş

Suna ERDEN

Akrabası olan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki Rifat Karataç dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; zanlı 5 Mayıs 2022 tarihinde Girne’de yaşayan akrabası olan genç kızı evinden alarak Lefkoşa’ya götürdü.

Zanlı evine götürdüğü genç kıza iki kez tecavüz etti. Olay aynı gün polise yansıdı ancak genç kız korktuğu için tecavüze uğradığını söylemedi. Daha sonra sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde ifadesi alınan genç kız polise her şeyi anlattı.

Genç kızın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu, genç kızın ifadesinde zanlının kendisini Göçmenköyde’ki evine götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduktan sonra fotoğraflarını çekerek, arkadaşına gönderdiğini ifadesinde anlattığını açıkladı. Çocuğun muayeneden geçirildiğini, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis çavuşu, 7 kişiden ifade alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Şengil, olayın çok ciddi olduğunu belirterek zanlı Rifat Karataç’ın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.