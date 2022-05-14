Uzlaşı sağlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devraldıktan birkaç saat sonra istifa etmeye kalkışan Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in devreye girmesiyle geri adım attı. Bakan Amcaoğlu, Başbakan ile yaptığı görüşme sonucu birlikte çalışmaya devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

Amcaoğlu, “Görevimin başındayım” dedi.

Neler yaşandı

Başbakan Ünal Üstel tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na atanan Olgun Amcaoğlu dün sabah saat 10.00’da Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a devretti. Amcaoğlu saat 16.00 sıralarında ise UBP-DP-YDP koalisyonunun hükümet programının okunması amacıyla toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na katıldı. Amcaoğlu, Meclis toplantısından bir saat sonra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden azledilmesini istedi.

Amcaoğlu, talebini yazılı olarak Üstel’e iletirken, istifa gerekçesinde şunları belirtti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

Siyasi kulisler karıştı

Bakan Amcaoğlu’nun bu talebi siyasi kulislere bomba gibi düştü.

Siyasi kulislerde Amcaoğlu’nun istifasının perde gerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Maliye Bakanlığı’ndan alınarak, Ekonomi Bakanlığı’na verilmesi talebinin reddedilmesi olduğu öne sürüldü.

Görevimin başındayım

Bu gelişmeler üzerine Üstel, Amcaoğlu ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Amcaoğlu, Başbakan Üstel’le görüşme yaptıktan sonra geri adım atarak, görevinin başında olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu şunları belirtti:

“Kamuoyuna yansıyan, yaşadığımız parti içi bir sıkıntı sonrasında Sayın Başbakanımla bir araya geldik. Birlikte başarmak, birlikte ülkemizi içinde olduğu sıkıntıdan en erken bir zamanda kurtarmak için çalışmamızın doğru olacağına; zaten yeterince sorunla boğuştuğumuza ve daha fazla sorun yaşamamamız gerektiğine yine birlikte karar verdik. Sayın Başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi herkes gibi bizler de elbette görüyoruz. Bu güzel ülkenin insanlarının daha fazla acı çekmesine gerek olmadığı ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki inancımız her zamankinden daha yüksektir.”