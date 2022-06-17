Niyeti satmaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada çaydanlık içerisinde satışa hazır 33 paket uyuşturucu madde ele geçirilen Ali Gezer hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 24 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın uyuşturucu maddeyi satmak niyetiyle tasarruf etmesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği açıklandı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Lefkoşa’da 24 Mart 2021 tarihinde, 18.55-19.30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından Ali Gezer'in evinde arama yapıldığı belirtildi.

Evde yapılan aramada çaydanlık içerisinde naylona sarılı satışa hazır 33 paket toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği anımsatıldı.

Tutuklanan sanığın uyuşturucu maddeyi 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğu açıklandı.

Sanığın ifadesinde müşteri bulması durumunda bir paketini 250 TL karşılığı satacağı itirafında bulunduğu belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu söyledi. Soytaç, sanığın uyuşturucuyu satmak niyetiyle tasarruf etmesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği sanığı 24 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.