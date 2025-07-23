Kamyonun altında kaldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da yasak olmasına rağmen ‘U’ dönüşü yapan kamyon sürücüsü zincirleme kazaya yol açtı. Toplam biri salon araç, 2’si kamyon 3 araç çarpışması sonucu gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı. Salon aracın hurdaya döndüğü kaza nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre; kaza 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdulkadir Güngür yönetimindeki UE 900 plakalı kamyon, trafik ışıklarında yeşil ışığın yanması üzerine yoluna devam etti. Ancak, “U dönüşü yapılmaz” levhasına uymayarak dönüşü yaptı. Bu sırada karşı istikametten gelen Yasin Aslan’ın kullandığı ZY 201 plakalı salon araç durmak zorunda kaldı.

Arkasından seyreden Bülent Kalkan yönetimindeki TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon ise, salon aracın arka kısmına çarparak yaklaşık 8 metre sürükledi. Çarpmanın etkisiyle araç taşıyıcı kamyon, kam-yonun sol ön ve yan kısmına da çarparak durdu.

Kazanın ardından yaralanan salon araç sürücüsü Yasin Aslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.