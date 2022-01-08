Bakalım ne olacak?

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) online eğitime geçmek isterken, Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ‘devam’ açıklaması yaptı.

Bakanlığın açıklamasının ardından dün eğitim yüz yüze devam etti. Öğrenciler sabah saatlerinde okula gidip, derslerine girerken, sendika Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sendika, sürdürülebilir yüz yüze eğitimin devam etmesi için mücadeleye devam edeceğini belirtti, denetim yapılmasını ve öğrencilerin aşı hakkının verilmesini talep etti.



KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eğitimin sürmesi, çocukların yüz yüze eğitim alabilmesi için okul idaresi ve öğretmenlerin özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.Elmalı, özellikle okullardaki vakaların gereken uyarılar dikkate alınmadığı ve denetim yapılmadığı için yükseldiğini savundu. Okullarda temaslı ve vakaların yükselmesiyle birlikte eğitime kısa bir süre ara verilmesini ve 13 Ocak’ta başlayacak sınavlara kadar Online eğitimi önerdiklerini anlatan Elmalı, “Artan vakalar ve temaslılar azalsın diye 6 günlük ara talep ediyoruz. Okul kapatma veya online eğitime geçilsin demiyoruz” dedi.

Taramalar devam ediyor

Bu arada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullarda antijen tarama testlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, denetimlerin artırıldığını da belirtti. Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bin 400 kişilik öğrenci, öğretmen ve çalışana yapılması planlanan testlerin 09.00 itibarı ile okulda kurulan altı istasyonda başladığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı pandemi yetkilileri ve Okul Pandemi Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılan çalışmada kısa süre içinde elde edilen sonuçlar okul idaresi ile anında paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, antijen testi pozitif sonuç veren veya Covid-19’la bağlantılı olabilecek semptom belirtisi gösteren öğrencilerin, ileri tetkik için PCR testleri sonuçlanana kadar velilerine teslim edildikleri bildirildi.