10’ar bin lira teminatla serbest

Suna ERDEN

Polis, savcı, yargıç kimliğine bürünerek Türkiye ve KKTC’de kurdukları şebeke sayesinde yaşlı ve emeklileri terör örgütleriyle korkutarak paralarını alan Harun Sırakaya, Kenan Arslan ve Elmaz Karamanoğlu teminat talebiyle dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ile ikişer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Aralık tarihinde 70 yaşındaki Akça’yı arayan bir şahsın kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıttığını; FETÖ terör örgütüne operasyon yapılacağını söylediğini ve para talep ettiğini açıkladı. Polis, başka bir şahsın ise Hasan Akça ile Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde buluşarak, 15 bin Sterlin aldığını belirtti.

Polis, 23 Aralık 2021 tarihinde Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12 bin Sterlin nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Para ve kambiyo yasasına öngörülen meblağın üzerinde dövizle çıkış yaptığı için sorgulanan Harun Sırakaya’nın, parayı nereden bulduğuna dair tutarlı bir açıklama yapılamadığını ifade etti.

Polis memuru, Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda yapılan incelemede Hasan Akça’nda para aldığı tarihte Elmaz Karamanoğlu'yla yaptığı cep telefonu görüşmelerinin kayıtlarının tespit edildiğini açıkladı.

Parayı otelde teslim etti



Polis, Elmaz Karamanoğlu’nun aynı gün Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.Polis, sorgulanan Elmaz Karamanoğlu’nun Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Kenan Aslan isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, kirvesi olan Harun Sırakaya’nın Türkiye'den geleceğini, kendisini herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini anlattığını söyledi. Polis memuru, Karamanoğlu’nun talep üzerine 22 Aralık 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında Güzelyurt terminalinde Harun Sırakaya ile buluşup bir otele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.Polis, yine 22 Aralık günü Kenan Arslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu telefonla arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu; gideceğini söylemesi üzerine bir tanıdığından para alacağını söyleyerek, yardım istediğini söyledi. Polis, Kenan Aslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu, Gönyeli’ye gönderdiğini,Hasan Akça ile buluşmasını sağladığını açıkladı. Polis, Elmaz Karamanoğlu'nun Akça’dan 15 bin sterlin alarak, Güzelyurt'a geri döndüğünü, otele gidip parayı Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini öne sürdüğünü açıkladı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ile ikişer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.