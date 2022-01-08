Mahkemesi 2 yıl sürdü

Lefkoşa’da 6 Ocak 2020 tarihinde uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 226 gram eroin bulunan Murat Aykol hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki kararı Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Aksun, sanık Murat Aykol’un işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.



Aksun, sanığın bulundurduğu uyuşturucunun en tehlikeli türlerden olan eroin olmasını, miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.Başkan Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.