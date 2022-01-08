Gözü döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde büyük tepkiye yol açan bir olay yaşandı. Hastanede yatmakta olan yakınını ziyarete giden O.B. isimli şahıs, hasta ziyaretinin toplu olarak yapılamayacağı, hasta yanına tek tek girileceği hususunda kendisini ikaz eden güvenlik amirini darp etti. Hastane amirlerinden Mustafa Yaver’e de tehditler savurdu. Diyalog muhabirine açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi İdare Amiri Mustafa Yaver, saat 12.15’te, yemekten çıkıp zemin kata geldiği sırada, O.B. isimli şahsın, güvenlik amiri Durmuş Erkanlı’ya yüksek sesle bağırdığını gördüğünü söyledi. Şahsın yanına yaklaşarak kibar bir şekilde, “Lütfen yüksek sesle konuşmayın burası hastane” diyerek uyarıda bulunduğunu anlatan Yaver, şahsın kendisine, “Sen bana nasıl konuşacağımı söyleyemezsin” şeklinde bağırdığını, kendisinin de idare amiri olduğunu izah ettiğini ancak şahsın kendisine, “Hadi dışarıya gel” diyerek tehdit ettiğini ifade etti. Yaver, bu sırada araya giren güvenlik amiri Durmuş Erkanlı’yı, konu şahsın göğsünden sert bir şekilde iterek darp ettiğini söyledi.

Erkanlı: Kuralı izah etmeye çalıştıkDarp edilen güvenlik amiri Durmuş Erkanlı ise pandemi nedeniyle hasta ziyaretlerinin birer birer yapıldığını, ancak O.B. isimli şahsın 5-6 kişiyle aynı anda ziyareti gerçekleştirmek istediğini, kuralı kendisine izah etmeye çalıştıkça bağırdığını ve kendisini göğsünden sert şekilde iterek darp ettiğini anlattı.

Olay polise intikal etti

Hastane yönetimi tarafından durum polise bildirildi, polis hastaneye giderek, idare amiri Mustafa Yaver ile güvenlik amiri Durmuş Erkanlı’nın ifadesini alarak bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlattı.