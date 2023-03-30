Vahim tablo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 22 Mart 2023 tarihinde, karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan Cumali Acar (53), 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Acar’ın dün sabah hayatını kaybettiği belirtildi. Acar’ın ölümüyle son 3 ayda alkollü sürücüler nedeniyle yaşamını yitiren yaya sayısı 3 oldu.

Girne’de 2 Şubat 2023 tarihinde alkollü bir sürücünün çarptığı yaya 46 yaşındaki Birsen Güleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kullanımındaki araçla Güleş’e çarpan Erdal Altunel’in 169 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Gazimağusa’da 27 Ocak tarihinde ise 425 promil alkol tesiri altında araç kullanan Onur Armağan, yönetimindeki araçla Hakan Kerek’e çarpmıştı.

Ağır yaralanan Kerek, 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaza nasıl olmuştu?

Acar’ın ölümüyle sonuçlanan kaza, 22 Mart akşamı saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti.

Recep Keser, 209 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Cumali Acar'a çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali Acar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Recep Keser mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutuklama emri alınmıştı.