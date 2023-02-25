Bakım ve onarım talep ediyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından KKTC’de başlayan panik havası sürerken, özellikle zamana yenik düşen okul binalarının durumu velileri endişelendiriyor.

Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi ve Karakol İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerin aileleri boykot kararı alırken, Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği de endişe içerisinde olduklarını bildirdi. Diyalog muhabirine konuşan Mormenekşe Okul Aile Birliği Başkanı Gökhan Öztürk, ailelerin çocuklarını okula gönderip göndermemekte tereddüt yaşadıklarını belirtti.

Mormenekşe İlkokulu binasının 1970 yılında inşa edildiğini ve 53 yıllık bina olduğunu belirten Öztürk, okulda 133 öğrencinin öğrenim gördüğünü açıkladı. Tüm devlet kurumları ve kamusal tesisler gibi okullarının da yıllardır ihmal edildiğini anlatan Öztürk, çocukların çürük, güvenli olmayan ve depremde yıkılma riski taşıyan yapılara mahkum edildiğini savundu. Küçük çaplı destekler dışında okulların kaderine terk edildiğini belirten Öztürk, binaların sağlamlıklarının ve depreme dayanıklılıklarının çok önceden yapılmış olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliğinin bir çalışma başlattığını ve öncelik sırası belirlenerek binaların kontrol edileceğini anımsatan Öztürk, bu çalışmaların mümkün olduğunca çok sayıda ekiple en hızlı şekilde yapılmasını istedi. Binalarının dayanıklılık durumunu endişe ile merak ettiklerini belirten Öztürk, çalışmanın hızlı şekilde başlatılmasını ve sonuca ulaşılmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023, 02:28