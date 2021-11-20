Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından şüpheli görülerek karakola götürülen ve üzerinde uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Tochukwu Victor, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına emir verirken, karara isyan eden Victor, duruşma salonunda bağırmaya başladı; “Bana bunu yapamazsınız” dedi.

Zanlı, polis tarafından hücrelere indirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, 11 Kasım 2021 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, faili meçhul sirkat olaylarını aydınlatma amacı ile devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, zanlını yaya olarak tespit ettiğini ve kimlik kontrolü yapma amacı ile durdurduğunu söyledi. Polis, zanlının, “Ben İran uyrukluyum” dediğini ve kimlik ibraz etmediğini belirtti.



Karakola götürülen zanlının, şüpheli hareketlerine devam ettiğini ve üzerinin arandığını aktaran polis, cebinde 20 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Türe, ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, davaları görüşülünceye kadar ve 1 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.Karara isyan eden Victor, duruşma salonunda bağırmaya başladı; “Bana bunu yapamazsınız” dedi.