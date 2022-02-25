‘Barış istiyoruz’

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın başlattığı operasyona karşı eylem yaptı.

Güney Lefkoşa'daki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyen Ukraynalılar, bayraklar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. Eylemciler,

‘Savaşa hayır’ sloganları attı, barış istediklerini dile getirdi.

Protestocular daha sonra ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Elçiliğin binasının duvarında savaşa hayır yazıları asan eylemciler daha sonra olaysız dağıldı.

Polis tetikte

Polis Basın Sözcüsü Christos Andreou, Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya istilası nedeniyle dün sabahtan itibaren Lefkoşa’daki elçilik binaları çevresinde önlemlerin artırıldığını, ayrıca başkentin başka alanlarında ve tüm Kıbrıs’ta da önlemler alındığını söyledi.

Andreou, herhangi bir tehlike konusunda istihbarat olmamasına rağmen, gelişmelerden dolayı denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Polis Basın Sözcüsü, Liman ve Deniz Polisine ve aynı zamanda Havaalanları Güvenlik Müdürlüğüne de önlemelerin artırılması yönünde talimat verildiğini vurguladı ve durumun sürekli bir şekilde değerlendirildiğini ve duruma göre hareket edildiğini söyledi.