Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta cep telefonu kullananların sayısı son 10 yılda 595 binden bir milyona çıktı. İlkokul çağındaki çocukların dahi cep telefonu kullanması nedeniyle, iki GSM şirketinin abone sayısıyla birlikte gelirleri de önemli miktarda artıyor. KKTC’deki bu durum nüfusa gire ‘dünya rekoru’ olarak kabul ediliyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; geçtiğimiz yılın 3’üncü çeyreğinde GSM şirketlerinin gelirleri bir milyarın üzerine çıkmıştı. Yılın tamamına ait gelirlerin bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Yurt dışı en yoğun aranan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bunu İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan izliyor.

10 yılda abone sayısı arttı

Kuzey Kıbrıs’ta cep telefonu iletişim sağlayıcılığını TELSİM ve KKTCELL şirketleri yürütürken, ülkede 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 448’i aktif 595 olan abone sayısı yıldan yıla arttı. Yine 2013 yılında kayıtlı abonelerin 29’u Telsim, yüzde 71’i KKTCELL’i tercih etti.

2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise KKTC’de kayıtlı abone sayısı 751 bin 649 aktif kullanıcı toplam 903 bin 660 oldu. 2021 yılında kayıtlı abonelerin yüzde 38’i Telsim, yüzde 62’si ise KKTCELL’i tercih etti. 2022 yılının dördüncü çeyreğine gelindiğinde ise KKTC’de kayıtlı abone sayısı 775 bin 524’ü aktif toplam 948 bin 210 oldu. 2022 yılında kayıtlı abonelerin yüzde 38’i Telsim yüzde 62’si KKTCELL’i tercih etti. 2023 yılının üçüncü çeyreğine bakıldığında KKTC’de toplam abone sayısı 996 bin 401’e yükseldi. Bu rakamın 811 bin 183 aktif abone olarak kayıtlara geçti. 2023 üçüncü çeyreğinde kayıtlı abonelerin yüzde 41’i Telsim, yüzde 59’si KKTCELL’e abone oldu.

GSM şirketleri her yıl karını artırdı

Mobil haberleşme sağlayıcıların 2021 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26’lık artışla 650 milyon TL olarak kaydedildi.

Mobil haberleşme sağlayıcıların 2022 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 55’lik artışla bir milyarın üzerine çıktı. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde de mobil haberleşme sağlayıcılarının net satış gerileri 2024 Şubat ayı sonunda hesaplanacağı için 2023 yılının 3. Çeyreğinde de net gelirler bir milyar 10 milyon TL olarak raporlara yansıdı.

En çok Türkiye’yi aradık, Nijerya’dan arandık

isteriklere bakıldığında; 2021 yılının dördüncü çeyreğinde en çok aranan ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan olurken, mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya oldu.

2022 yılı dördüncü çeyreğinde ise en çok aranan ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan olurken, mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralandı.

2023 yılı üçüncü çeyreğinde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan oldu. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya olarak raporlara yansıdı.