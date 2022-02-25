Suna ERDEN

Rus ordusunun dün Ukrayna’ya karşı resmen savaş başlatması sonrasında dünya piyasaları ciddi sarsıntı yaşadı.

Türk parası da dolar karşısında bir ara yüzde 3’e varan oranda değer kaybetti. Bu arada Brent petrolün varili 103 doları aştı, buğday fiyatları rekor düzeye çıktı. Diyalog’a konuşan Dışişleri eski bakanlarından Kudret Özersay, yaşanan bu gelişmelerin KKTC ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi ve acil önlem çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner de Diyalog’a yaptığı açıklamada, pandemiden daha kötü bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Özersay: KKTC de etkilenir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, savaşların siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı tetiklendiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna krizinin KKTC’ye de yansıyacağını dile getiren Özersay, Türkiye’ye Ukrayna ve Rusya’dan giden turist sayısının sıfırlanabileceğini ifade etti.

Özersay, tedarik zinciri açısından da tahıl ve buğdayın olumsuz yönde etkileneceğini de belirtti.

Yaşananlar nedeniyle petrol fiyatlarının varil başına hesaplandığı zaman dünya tarihinde en üst noktaya çıktığına vurgu yapan Özersay, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise yapılan elektrik zammının ötesinde, elektrikte ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Çağıner: Başta turizm birçok sektör yara alır

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner de Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın KKTC’yi hem turizm hem de diğer birçok alanda etkileyeceğini dile getirdi. Rus turistlerin çoğunlukla Türkiye ve Güney Kıbrıs’a gittiğini ifade eden Çağıner, “Antalya ve Güney Kıbrıs’ın Rus turistlerden etkilenmesi ile biz de etkileneceğiz” dedi. Çağıner, sadece turizm değil, gayrimenkul sektörü konusunda da sıkıntıların yaşanacağını ifade etti. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Dimağ Çağıner şunları ifade etti:

“Antalya ve Güney Kıbrıs’ın Rus turistler gelmeyişinden etkilenirse bu durum bize de yansır. Sadece turizm açısından da değil, gayrimenkul sektörü konusunda da sorun olur. Rusların KKTC’de alımları vardır. Orda da sıkıntı olacaktır. Ukrayna ile Rusya turizmi beslenme destinasyonuydu… Karamsar olmak istemiyorum ama önümüzde iyi günler yok…”

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 11:11