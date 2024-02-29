Başka yere taşınacak

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi sahil bölgesinde bulunan 70 adet karavan dün Gazimağusa Kaymakamlığı ve Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından kaldırıldı. Karavan sahiplerine geçen Cuma günü yapılan tebligatın ardından dün harekete geçen ekipler, bölgedeki karavanları kaldırırken, herhangi bir zorlukla karşılaşmadı.

Diyalog muhabirine açıklama yapan Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde bulunan karavanların dün itibariyle kaldırılmaya başlandığını belirtti. Keser, kamu sağlığını, kamu güvenliğini ilgilendiren her şeyin kaymakamlığın yetki ve görev sınırları içerisinde olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Karavan yerinin keşfini daha önce yaptık. İlgili birimlerle orada sağlıksız hijyen koşullarına uymayan bir yapılaşma gördük. Bu yapının orada olmaması gerektiğine karar verip ilgili paydaşlarla Yeniboğaziçi Belediyesi, polis, Çevre ve Orman Dairesi ile birlikte bu yapıyı oradan kaldırmaya karar verdik.

Sahipleri bu karavanları ülkeye sokarken bir yerlere koymak için getirmişler. ‘Sadece buradan gidin de ne yaparsanız yapın’ yaklaşımı benim için çözüm değil. Karavancılarımıza da devlet olarak yer göstermek bizim görevimiz. Bu anlamda sahillere sınırı olan belediyelerle toplantılarımızı yaptık ve belediye başkanlıklarının karavanlar için yer belirlemeleri gerektiğini söyledik ve zaman istediler. Bu çalışma yapıldığı takdirde karavancılarımız daha sağlıklı daha hijyenik altyapısı ve çevresiyle daha güzel daha kaliteli bir yere sahip olacaklar. Belediyelerimiz de buradan bir gelir elde edecekler."



