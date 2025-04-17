Başkan Vehbi Zeki Serter

Gençlik Teknik Komitesi’nde görev alacak Türk ve Rum üyeler dün belirlendi. Vehbi Zeki Serter başkan olarak seçildi.

Rum tarafında ise Amelia Avraam başkan olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13. teknik komite olarak kurulan iki taraflı Gençlik Teknik Komitesi’nde yer alacak Kıbrıs Türk tarafının başkan ve üyelerini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Gençlik Teknik Komitesi’nde görevlendirilen Kıbrıs Türk tarafının üye listesi Rum taraflıyla eş zamanlı şekilde dün BM ile paylaşıldı.

Cenevre’de yapılan gayri resmi genişletilmiş toplantıda iki liderin, gençliğe yönelik çalışmalar için ortak bir teknik komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kararın, 2 Nisan’da yapılan liderler görüşmesinde de teyit edildiği ve her iki tarafın, komite üyelerinin listesini Birleşmiş Milletler’e iletme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Gençlik Teknik Komitesi, iki tarafın gençlerini ortak projeler etrafında bir araya getirmeyi ve gençliğe dair konularda iki taraf arasındaki diyaloğu artırmayı hedefliyor.

Listede kimler var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gençlik Teknik Komitesi’nde görevlendirdiği üyeler şöyle:

“Vehbi Zeki Serter (Kıbrıs Türk Tarafı Başkanı), Bengisu Arar, Elis Sönmez, Lal Sargun, Zehra Beyar, Aslı Özgen, Cansu Özcezarlı, Gizem Aytaç, Güzide Sofi, Hüsrev Tancer, Şenkal Bayramoğlu, İbrahim Beycanlı, Erden Pekri, Hüseyin Aran, Mert Nihat Ecevit, Hilmi Birinci.”

Gençlik Komitesi Rum üyeleri de belli oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis İki Toplumlu Gençlik Komitesi için atadığı 16 kişinin isim listesini BM’ye sundu.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre Amelia Avraam başkanlığındaki gruptaki diğer isimler şöyle:

“Hristos Parmakis, Andonis Tamburas, Aria Askoti, Zina Papahristoforu, İvi Theoharus, Konstantinos Loizu, Maria Diplaru, Hristina Dimioti, Maria Rozaria Filippu, Rozari Yorgorian,Viktoras İeronimidis, Glafkos Dragumis, Hrisoforos Triandafillu, Stamatis Papavasiliu, Hristos Katsioludis.”

BM üyelerin listesini paylaştı

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gençlik Teknik Komitesi’nde görev alacak üyelerin listesini Birleşmiş Milletlerle (BM) ve birbirleriyle paylaştıklarını duyurdu.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mart 2025'te Cenevre'deki gayriresmi toplantıda, Gençlik Teknik Komitesi kurulması konusunda varılan mutabakatın ardından, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler ile ve birbirleriyle Komite’de görev alacak üyelerin listesini paylaştılar” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Kıbrıs'taki BM, Komite’yi diyaloğu artırmaya, katılımı teşvik etmeye ve ada genelindeki gençlerin ortak arzularını, ihtiyaçlarını ve zorluklarını yansıtan inisiyatifleri desteklemeye teşvik etmektedir” denildi.

