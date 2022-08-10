Beğeni topladı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) Kültür Dairesi'nin katkılarıyla gerçekleşen "7 Tema" konulu fotoğraf sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) "7 Tema" konulu fotoğraf sergisi, Renk, Paslı, Eski, Gözlük, Objeler ışık gölge, Çikolata, Canlılar ışık gölge temalı fotoğraflardan oluştu.

Sanatseverlerin yoğun katılımıyla Lefkoşa AKM’de izlenime açılan ve yoğun ilgi gören sergide, 29 dernek üyesinin toplam 90 fotoğrafı yer aldı. Pandemi döneminde FODER Üyelerinin online olarak başlattığı, 7 farklı tema çerçevesinde Giray Karahasan ile Mustafa Erkan’ın farklı bakış açılarıyla oluşturdukları tematik fotoğrafları da yer aldı.