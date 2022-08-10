Kıyafet bağışlandı

Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Girne Ada Lions Kulübü 2022- 2023 Dönem Başkanı Nafia Özakalın ile birlikte Alev Ulubay, Gülten Hastunç ve Ayça Palaz da hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, Derneğin en büyük gelir kaynağı olan ikinci el satış dükkanlarında satılması için etiketli ve ikinci el kıyafet bağışında bulunan Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Özakalın; Derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve her zaman yardımlarının süreceğini ifade etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de Girne Ada Lions Kulübü’nün dernekte ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Girne Ada Lions kulüp üyelerinin Güney Kıbrıs’a hasta taşıyan minibüsleri geçmişte derneğe büyük bir cömertlikle bağışladıklarını ve her yıl da mutlaka KHYD’ye katkıda bulunduklarını söyledi.

Kocaismail, tüm hastalar adına başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Lions kulüplerinden örnek olacak etkinlik

KKTC'deki Lions Kulüpleri”, İskele Sahil Lions Kulübü'nün marka etkinlikleri arasında yer alan ve Lions küresel servis aktivitelerinden birisi olan 'çevre' etkinliğini büyük bir organizasyona dönüştürüyor. Lions Kulüpleri, sahil temizliği ve caretta etkinliğini birlikte gerçekleştirecek.

Lions Kulüpleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 18.30'da İskele Balık Restaurant Otoparkı'nda buluşacak olan Lions Kulüpleri, sahil temizliği ve carettaları yuvalarından denize ulaştırma etkinliği düzenleyecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi SAGM - Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile ekibinin destek ve iş birliğiyle hayat bulacak olan caretta etkinliğine, Mağusa Kale, Girne Vatan, ev sahibi İskele Sahil, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs, Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri ile İskele Sahil Leo Kulübü katılacak.

Çevre gönüllüsü herkese açık olacak olan etkinliğe katılmak isteyenlerin 11 Ağustos Perşembe akşamı İskele Balık Restaurant Otoparkı'nda Lions Kulüpleri ile buluşmaları gerekiyor.

