Erenköy Direnişi'nin 58’inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen töreler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın burada yaptığı konuşma ve Rum siyasi partilerin Erenköy Direnişi'nin yıl dönümüyle ilgili açıklamaları dünkü Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi konuya “Kıbrıs Türk Toplumu Açısından İki Zıt Taraf- Ersin Tatar Türk Garantilerinin Terk Edilmeyeceğini Söyledi- Türkiye’nin Oynadığı Rol Konusunda Kıbrıslı Türklerden Eleştiriler- Kokkina’ya (Erenköy) 600 Kıbrıslı Türk ve TC Kökenli Geçti” başlıklarıyla yer verirken, Haravgi ise konuya “Tatar Dillirga’daki Bombalamalarla İlgili Mesajında Kışkırtıcı” başlığıyla yer verdi.

Fileleftheros’a göre Rum siyasi partileri ise gün dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, Dillirga bölgesindeki ileri sürülen “Türk bombalamaları” sonucu hayatını kaybedenleri andıkları açıklamalarda bulundu.

AKEL mesajında, “tarihin acı dolu yıl dönümlerinin kendilerini daha bilge hale getirmesi gerektiğini” ifade ederken, DİKO ise açıklamasında, hayatını kaybedenler önünde saygıyla eğildiğini belirterek “Türkiye’nin o zamandan bu yana, en güçlü koruma kalkanını teşkil eden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak istediği” iddiasında bulundu.

EDEK partisi açıklamasında, Rum hükümetini, düzenlenen etkinlikler için ülkücülerin Erenköy’ü ziyaret etmesine izin vermemeye çağırırken, Ekologlar ise yaptıkları açıklamada “Dillirga bölgesi köylerinde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumların o günden bugüne kadar tutsak statüsünde yaşadığı” iddiasında bulundu.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği “Dillirga-Lefke ve Poli Hrisohus bölgesinde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk ve Rumların Erenköy barikatının açılmasına dair taleplerini desteklediğini” belirttiği açıklamasında, bu konudaki ileri sürülen Türk uzlaşmazlığını ise kınadığını ekledi.