Evde 220 gram bonzai

Suna ERDEN

Değirmenlik’te 12 Ağustos’ta trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolan, 6 gün sonra yakalananınca üzerinde 22 gram uyuşturucu bulunan Usman Sani Usman’a maddeyi veren Praise Nwachukwu da yakalandı.

Praise Nwachukwu’nun evinde yapılan aramada 220 gram sentetik cannabionid (Bonzai) ele geçirildi.

Nwachukwu dün mahkemeye çıkarılarak, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Usman Sani Usman’ın 12 Ağustos tarihinde Değirmenlik bölgesinde trafik kazası yaptıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis, Usman Sani Usman’ın meydana gelen trafik kazazıyla ilgili arandığını, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Zanlının hücrelere yerleştirilmeden önce üstünün arandığını kaydeden polis, cebinde ameliyat eldiveninin içerisinde 22 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 17 Ağustos tarihinde Khalid Sanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, Khalid Sanusi’nin de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

İki hafta önce paketledi

Polis, tutuklanan iki zanlının ifadesinden yola çıkarak, Praise Nwachukwu’nun da tespit edildiğini açıkladı. Polis, Praise Nwachukwu’nun evinde yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, içinde kalıntı olan ucu yanık sarma sigara, duş kabininin altında gizli halde 220 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi yaklaşık 2 hafta önce zanlı Khalid Sanusı’nin ikametgâhında paketlediğini ve içmesi için ona bir miktar verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.