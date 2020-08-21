‘Halk Meclisi’ İkinci program kesinleşti

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın güzel köylerinden, İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi (Lapethos) muhtarı Eniz Akşahin dün Diyalog Medya Grubu Direktörü Reşat Akar’ı ziyaret ederek ‘Halk Meclisi’ programı için davet yaptı.

Pandemi süreci ve Diyalog TV uydu yayınlarının kapatılması nedeniyle Halk Meclisi ve diğer programlara ara verilmesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirten muhtar Akşahin;

TV 2020’nin, Diyalog TV gibi halkın sesi olduğunu söyledi.

Reşat Akar’a ev yapımı İncir Macunu hediye eden muhtar Akşahin “Sizleri büyük bir heyecanla köyümüze bekliyoruz” dedi.

Reşat Akar da muhtarın ziyaretinden ve ilgisinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, ilk Halk Meclisi programının 25 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Akçay’da gerçekleşeceğini, ikincisinin de

1 Eylül Salı akşamı Boğaziçi’nde yapılacağını söyledi.

Muhtar Akşahin, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da programa davet edildiğini ve katılımı konusunda teyit aldıklarını kaydetti.