3 ayda serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otelde 2 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Kıbrıslı Rum Yorgo Christoudolu hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Kararda sanığın Kıbrıslı Türk Müzeyyen Esin’le evlilik yapması ve KKTC’de yaşamak istemesi etken oldu.

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanığın işlediği suçun mahkemelerin gündemini oluşturan en yaygın suç türü olduğunu, konu uyuşturucu maddenin ise en ağır uyuşturucu türlerinden olduğunu ifade etti.

Şenol, karar verirken sanığın KKTC’de evlilik yapmasını, oturma izni almasını ve bundan sonraki hayatını burada sürdürmek istemesini göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Şenol, davanın tüm olgularını değerlendirip, sanığı 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.