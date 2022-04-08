Belediyelerin borçları ödenemez durumda

Suna ERDEN

Belediyeler Reformu’nun, Meclis’te temsil edilen 5 parti tarafından yeniden görüşülmesi konusunda uzlaşıya varılırken, birikmiş borçların ürkütücü rakamlara ulaştığı ve ödenemez duruma geldiği ortaya çıktı. Toplamda 28 belediyeden 14’ünün Sosyal Sigorta borcu 126 milyon 989 bin liraya, 17 belediyenin İhtiyat Sandığı borcunun 197 milyon 22 bin liraya ve 20 belediyenin vergi borcunun 122 milyon 445 liraya ulaştığı bildirildi.

Lefkoşa Belediyesi’nin hem sosyal yatırım, hem de vergi borçlarında başı çektiği görülüyor. Belediyenin sigorta prim borcu 75 milyon, ihtiyat sandığı borcu 123 milyon, vergi borcu ise 65 milyon lira. Gönyeli, Değirmenlik, Dikmen, Güzelyurt, Tatlısu, Vadili ve İskele belediyelerinin vergi borcu bulunmuyor.



İşte belediyelerin borç tablosu:

Sosyal Sigorta Dairesi borçları

1-Akdoğan Belediyesi: 2,558, 294,59

2-Büyükkonuk Belediyesi: 2,611,960,94

3-Çatalköy Belediyesi: 8,324,718,30

4-Dipkarpaz Belediyesi: 1,464,852,84

5-Esentepe Belediyesi: 3,795,315,94

6-Geçitkale Belediyesi: 1,379,532,72

7-Lapta Belediyesi: 7,160,735,46

8-Lefke Belediyesi: 5,996,575,06

9-Lefkoşa Belediyesi: 75,016,107,53

10-Mehmetçik Belediyesi: 1,846,462,00

11-Paşaköy Belediyesi: 482, 951,52

12-Serdarlı Belediyesi: 1,337,253,37

13-Yeniboğaziçi Belediyesi: 7,279,757,30

14-Yenierenköy Belediyesi: 7,734,606,40

Genel Toplam: 126,989, 123 ,97

İhtiyat Sandığı borçları

1-Akdoğan Belediyesi: 2.752.208,42 TL

2-Beyarmudu Belediyesi: 527.659,43 TL

3-Büyükkonuk Belediyesi : 3.219.689,12 TL

4-Çatalköy Belediyesi: 12.024.761,78 TL

5-Dipkarpaz Belediyesi: 1.514.764,55 TL

6-Esentepe Belediyesi: 2.821.536,73 TL

7-Geçitkale Belediyesi: 1.551.474,00 TL

8-İnönü Belediyesi: 1.784.022,10 TL

9-Lapta Belediyesi: 4.418.54 TL

11-10-Lefke Belediyesi: 17.370.214,13 TL

12-Lefkoşa Belediyesi: 123.127.365,70 TL

13-Mehmetçik Belediyesi: 3.076.739,23 TL

14-Paşaköy Belediyesi: 563.535,70 TL

15-Serdarlı Belediyesi: 1.210.701,18 TL

16-Yeni Boğaziçi Belediyesi: 10.550.---,16 TL

17-Yeni Erenköy Belediyesi: 7.831.696,47 TL

Genel Toplam: 197.022.378,37 TL

Vergi borçları

1-Gazimağusa Belediyesi: 889, 669,22

2-Akdoğan Belediyesi: 807, 371,18

3-Yenierenköy Belediyesi: 1,709,027,05

4-Yeniboğaziçi Belediyesi: 3,999, 848,18

5-Geçitkale Belediyesi: 591, 727, 66

6-Paşaköy Belediyesi: 521, 840, 50

7-Mehmetçik Belediyesi: 997, 111,64

8-Beyarmudu Belediyesi: 553, 455, 12

9-Serdarlı Belediyesi: 2,055,037,68

10-İnönü Belediyesi: 530, 161, 78

11-Dipkarpaz Belediyesi: 346, 843,42

12-Büyükkonuk Belediyesi: 1,223,927, 80

13-Girne Belediyesi: 14, 227, 136, 42

14-Çatalköy Belediyesi: 6, 652, 133,74

15-Lapta Belediyesi: 2,652, 442, 64

16-Alsancak Belediyesi: 2, 535, 471, 91

17-Esenetepe Belediyesi: 1,851,950,51

18-Lefke Belediyesi: 15, 156, 257, 13

19-Akıncılar Belediyesi: 905,34

20-Lefkoşa Türk Belediyesi: 65, 233, 523,00

Genel toplam: 122, 445, 913, 03

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 10:45