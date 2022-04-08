Maria’yı paylaşamadılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da İran uyruklu olan Mohsen Hasani’nin boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi Nijeryalı Chigoze Justice Odenze Okechukwu’ya “Karımdan uzak dur, seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Nijeyyalı Okuechukwu’nun ise bu tehdide, “Maria’dan sen uzak dur. Sen beni bilmezsin ben Nijeryalıyım, seni öldürürüm” diyerek karşılık verdi.

Yaşanan olayın ardından her iki zanlı birbirinden şikayetçi oldu. Polis iki zanlıyı da gözaltına alarak dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, zanlıların teminata bağlanması talep etti.

Karımdan uzak duracaksın

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tanyeri, zanlılardan Mohsen Hasani’nin, Chigoze Justice Odenze Okechukwu’ya “Karımdan uzak dur, seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, Chigoze Justice Odenze Okechukwu’nun ise 5 Nisan 2022 tarihinde, Mohsen Hasani’ye, “Maria’dan uzak dur. Sen beni bilmezsin, ben Nijeryalıyım, seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

Polis, her iki zanlının birbirinden şikayetçi olduğunu belirtti. Polis zanlıların soruşturma amaçlı gözaltına alındığını, haklarında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, uygun teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 4’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.