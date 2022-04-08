Patron şikayetçi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli şirketin çalışanları Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların personeli oldukları iş yerinden bin 900 lira değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov’un Lefkoşa'da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri bin 900 TL olan 3 metre uzunluğunda 60 adet asma tavan profilini çaldıklarını söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların gözaltına alındığını belirtti. Polis, yapılan araştırmalar sonucu çalınan malzemelerin bulunarak emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.